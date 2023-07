Wehntal – Zwei Frauen übernehmen das Präsidium An der 10. Generalversammlung von altissimo haben sich Andrea Weber und Sibylle Hauser als neue Co-Präsidentinnen des Vereins vorgestellt. Sie treten am 1. August die Nachfolge von Dorli Meili an. Barbara Gasser

Andrea Weber (links) und Sibylle Hauser (rechts) treten als Co-Präsidentinnen die Nachfolge von Dorli Meili (Mitte) an. Fotos: Barbara Gasser

Über elf Jahre hat Dorli Meili den Verein altissimo geführt und geprägt. «Zusammen mit einem zuverlässigen Vorstand und zahlreichen Freiwilligen ist es gelungen, den Seniorinnen und Senioren im Wehntal ein umfangreiches Aktivitätenprogramm zu bieten», erklärte sie an der GV. Vizepräsident Hubert Graf hielt fest, dass sich alle vom Enthusiasmus Dorli Meilis anstecken liessen. «Sie ist es, die alle zusammengehalten hat.»

Jetzt ist die Nachfolge im Präsidium geregelt. Die ehemalige Niederweninger Gemeindepräsidentin Andrea Weber und Sibylle Hauser, frühere Gemeinderätin in Niederweningen, übernehmen gemeinsam das Präsidium. «Wir hatten eine gute gemeinsame Zeit im Gemeinderat», sagte Andrea Weber. «Jetzt freuen wir uns darauf, uns gemeinsam für altissimo einzusetzen.» Beide hätten eigentlich nicht noch ein Amt mehr gebraucht. Aber Dorli Meili hatte ihre Anfragen an die die beiden Frauen so geschickt eingefädelt, dass diese zusagten. Obwohl Sibylle Hauser noch nicht einmal das in den Statuten festgehaltene Alter von 60 Jahren für einen Beitritt zu altissimo aufweist, passe die neue Aufgabe zu ihr, wie sie sagte.

Ein Fest zum Abschied

Aktuell zählt der Verein 300 Mitglieder, 83 von ihnen nahmen an der GV und dem anschliessenden Abschiedsfest teil. Chansonier Andreas Aeschlimann unterhielt das Publikum mit Mani-Matter-Liedern, für die er grossen Applaus bekam.

Es folgten ein Gedicht von Peter Furrer, in dem er das unermüdliche Schaffen von Dorli Meili zum Ausdruck brachte und sie mit einer Lokomotive verglich, die den Verein am Laufen hielt. Das gleiche Bild brauchte Hubert Grad. Er hatte sogar einen Zug aus Kuchen für das Dessert zusammengestellt. Eine fulminante «Laudatio» hielt Gaby Seematter, ehemalige Studentin der scheidenden Präsidentin am Seminar Unterstrass. Andrea Weber würdigte die Energie und Schaffenskraft von Dorli Meili und ihre Vorbildfunktion.

In ihrer Schlussrede hob Dorli Meili den Einsatz der zahlreichen Freiwilligen hervor «ohne die es altissimo so nicht gäbe». Dieser festliche Nachmittag sei für sie eine Riesenfreude gewesen. Sie hoffe, dass alle zufrieden nach Hause gingen – so wie sie.

Über 80 Mitglieder nahmen an der GV von altissimo teil.

