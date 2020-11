Neues Buch aus Oberembrach – Zwei junge Gazellen zeigen Kindern das Leben in der Savanne Rolf Schärmeli gibt ein Kinderbuch heraus und erfüllt sich damit einen lang gehegten Traum. Illustrator Willi Spirig haucht den Wildtieren Leben ein. Marlies Reutimann

Rolf Schärmeli erzählt in seinem Buch von den Abenteuern der Gazellen Lalimba und Lilawa. Foto: Balz Murer

Die zwei Gazellenmädchen Lalimba und Lilawa sind die Protagonistinnen im gleichnamigen Buch von Rolf Schärmeli und zeigen den Kindern ihre Welt in der Savanne Afrikas. Lalimba und Lilawa erleben Abenteuer, müssen um ihr Leben rennen und lernen von den erfahrenen Tieren, worauf es in der Wildnis ankommt. Der Illustrator Willi Spirig setzt die Tiere auf zwanzig Doppelseiten farbig in Szene.

Entwurf von Hand geschrieben

Als im Zoo Zürich der Bau der Lewa-Savanne begann, setzte dies auch einen Kreativprozess in Rolf Schärmeli in Gang. Seit vielen Jahren besitzt er eine Jahreskarte für den Zoo und fährt regelmässig – früher mit seinen beiden Töchtern, heute mit seiner Frau – nach Zürich, um die Tierwelt zu bestaunen. Dort begann auch der Gedanke zu keimen, selber ein Kinderbuch zu verfassen. Auf vielen Wanderungen und Velofahrten reifte die Geschichte heran. «Den ersten Entwurf schrieb ich von Hand mit der Füllfeder nieder», erzählt der 70-Jährige. «Nur so kann sich meine Kreativität entfalten.»

Bei seinen Recherchen zog er die Beratung des Kurators Pascal Marty vom Zoo Zürich bei. «Die Geschichten sollen unterhaltsam sein und zugleich Wissen vermitteln. Deshalb lege ich Wert darauf, dass jedes Detail korrekt dargestellt ist», erklärt der Autor. In Illustrator Willi Spirig fand er genau den Künstler, der seine Gedanken umzusetzen vermochte. «Als Spirig die Rohfassung gelesen hatte, liess er mir einige Entwürfe zukommen, und ich erkannte sofort, dass er der richtige Mann ist», sagt Schärmeli schwärmend. «Spirig ist es gelungen, den Tieren Charakter zu verleihen und zum Beispiel die Dynamik und Schnelligkeit in den Bewegungen wunderbar aufs Papier zu bringen.» Den zwei jungen Gazellen haucht Schärmeli Leben ein, ohne die Tiere zu vermenschlichen.

Buch erscheint im Eigenverlag

«Während der neunwöchigen Zusammenarbeit mit Willi Spirig entwickelten wir die Geschichte stets weiter und inspirierten einander gegenseitig», berichtet Schärmeli. So ist zum Beispiel auf jeder Seite ein Tier als Zuschauer platziert, welches nicht in der Serengeti beheimatet ist. «Damit will ich die Neugier und den Entdeckergeist der Kinder wecken», sagt der Autor, der sein ganzes Berufsleben ein begeisterter Oberstufenlehrer war. Seit fünf Jahren ist er pensioniert und lebt in Oberembrach. Seine Zeit verbringt er mit seiner Frau beim Wandern und Radfahren. Beide lieben die Oper und Kultur und laden gerne Gäste ein. «Beim Wandern und draussen in der Natur entspann sich die Tiergeschichte, und ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Traum vom eigenen Kinderbuch verwirklichen konnte.» Lektoriert hat das Werk Schärmelis ältere Tochter.

Seine vier Enkelkinder im Alter von zwei bis sechs Jahren freuen sich an den Abenteuern, die ihr Grossvater schrieb. «Es bereitet mir grosse Freude, den Kleinen aus meinem Kinderbuch vorzulesen», sagt Schärmeli.

Das Buch gibt er im Eigenverlag heraus, und es eignet sich für Kinder bis elf Jahren. Seine Verbundenheit mit dem Zoo Zürich und die Zusammenarbeit mit dem Kurator geben ihm die Möglichkeit, das Buch im Shop des Zoos zum Kauf anzubieten.