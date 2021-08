Wiedereröffnung in Niederglatt – Zwei junge Wirte verleihen dem Löwen neuen Schwung Steven Wäspi und Mike Bürkli haben das Traditionsrestaurant Löwen übernommen. Sie wollen die Gäste mit natürlichem Ambiente und viel Selbstgemachtem verwöhnen. Renato Cecchet

Steven Wäspi (links) und Mike Bürkli sind die neuen Wirte im Restaurant Löwen in Niederglatt. Foto: PD

Das Restaurant Löwen in Niederglatt hat eine grosse Geschichte. Es wird 1592 erstmals als Gasthaus erwähnt. Schriftsteller Gottfried Keller soll oft zu Besuch gewesen sein. Die neuen Betreiber scheinen sich dieser Altehrwürdigkeit bewusst zu sein. «Das Haus hat seinen eigenen Charme, den man unbedingt beibehalten muss. Der Vintage-Stil hat uns sofort angesprochen», sagt Steven Wäspi. Er und Mike Bürkli sind gleichberechtigt die neuen Geschäftsführer im Löwen. 28 Jahre war der vorherige Pächter am Werk. Nach acht Monaten Pause wurde das Restaurant unter neuer Leitung am 14. August wiedereröffnet.