Einsiedeln SZ – Zwei Kälber kommen bei Stallbrand ums Leben In der Nähe des Benediktinerinnen-Klosters bei Einsiedeln brannte ein Stall nieder. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine Biogasanlage verhindern.

Auf einem Bauernhof im Einsiedler Ortsteil Trachslau ist am Montagabend aus noch unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Personen wurden nicht verletzt. Zwei Kälber, die beiden einzigen Tiere im Stall, konnten nicht mehr gerettet werden.

Die Rettungskräfte seien kurz nach 21.00 Uhr darüber informiert worden, dass ein Stall am Chlösterliweg in Trachslau in Brand geraten sei, wie die Kantonspolizei Schwyz am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Mehrere Feuerwehren aus der Region seien ausgerückt.

Biogasanlage geschützt

Als die Rettungskräfte am Brandort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren konnten verhindern, dass eine angrenzende Biogasanlage und eine Wohnhaus Feuer fingen. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Kantonspolizei ermittelt.

Die Löscharbeiten seien noch im Gange, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Schwyz weiter. Sie dürften sich bis in den frühen Dienstagmorgen hinziehen.

Der brennende Stall befand sich unweit des Frauenklosters Au. Trachslau liegt südwestlich von Einsiedeln. Das Benediktinerinnen Kloster Au liegt auf dem Jakobspilgerweg zwischen Einsiedeln und Trachslau.

