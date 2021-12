Gemeindewahlen Niederhasli – Zwei Kandidaten kämpfen um das Präsidentenamt Im Gemeinderat Niederhasli wird es im nächsten Frühling zu einigen Wechseln kommen. Zwei neue Kandidaten möchten auch gleich Gemeindepräsident werden. Renato Cecchet

Daniel Wüest (links) und Christian Meier möchten beide neu in den Gemeinderat von Niederhasli und stellen sich auch zur Wahl als Gemeindepräsident. Fotos: PD

Am Sonntag, 27. März 2022, finden im Zürcher Unterland die Gemeindewahlen statt. In Niederhasli wird es im Gemeinderat nach Rücktritten bisheriger Mitglieder zu einigen Wechseln kommen, Gleiches gilt für die Schulpflege und die Rechnungsprüfungskommission.

Auch der amtierende Gemeindepräsident Marco Kurer tritt nicht mehr zu Wiederwahl an. Um seine Nachfolge kämpfen zwei Kandidaten, die sich erstmals zur Wahl in die Exekutive stellen. Der eine ist IT-Projektleiter Christian Meier (61, SVP), der bis Ende Jahr noch Kommandant der Feuerwehr Niederhasli ist. Auch Daniel Wüest (61, FDP), Betriebsökonom HWV, ist in der Gemeinde kein Unbekannter. Er ist aktuell Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK).