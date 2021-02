Gemeinderatswahlen Bachs – Zwei Kandidatinnen für den vakanten Sitz im Gemeinderat Am 7. März stimmt Bachs über die Nachfolge von Gemeinderat Heinz Meierhofer ab. Astrit Abazi

Seit dem Rücktritt von Heinz Meierhofer ist der Bachser Gemeinderat unvollständig. Foto: Francisco Carrascosa

Zwei Kandidatinnen konkurrieren um den vakanten Sitz im Bachser Gemeinderat: Die Bibliotheks- und Kommunikationsleiterin Anna Radi (1964) und die diplomierte Pflegefachfrau Eliza Bachmann (1967) stellen sich zur Wahl für den Rest der Amtsdauer 2018 bis 2022. Die gewählte Kandidatin würde wahrscheinlich die Ressorts Gesundheit und Soziales übernehmen, die seit dem Rücktritt von Heinz Meierhofer zwischenzeitlich von den amtierenden Gemeinderäten übernommen wurden. Der erste Wahlgang findet am 7. März statt.

Anna Radi. Foto: PD

Anna Radi, die seit Herbst 2019 mit ihren Zwillingen in Bachs wohnt, möchte ihren Beitrag zum politischen Geschehen leisten: «Ich möchte mich aktiv in die Politik dieser Gemeinde einbringen, weil ich den Ort und seine Einwohnerinnen und Einwohner sehr zu schätzen gelernt habe.» Ihre Berufstätigkeit als Leiterin der Bibliothek und der Kommunikation des Physikdepartements der ETH Zürich sieht sie als gute Voraussetzung für die Funktion: «Dazu gehören unter anderem das Einhalten des Budgets oder das Lösen von Konflikten in Zusammenarbeit mit sehr verschiedenen Personen», erläutert Radi. «Als berufstätige Mutter bin ich es zudem gewohnt, Aufgaben verschiedenster Art zu erledigen.»