Ersatzwahl für Schulpflege Nürensdorf – Zwei Kandidierende für freien Schulpflegesitz In Nürensdorf muss die Schulpflege vervollständigt werden. Dabei zeichnet sich eine Kampfwahl ab. Christian Wüthrich

In der Gemeinde Nürensdorf kommt es zu einer Ersatzwahl in die Schulpflege. Bild: Melanie Duchene

Neben dem Gemeinderat, wo eben erst ein vakanter Sitz vergeben wurde, gilt es in Nürensdorf, nun auch eine Vakanz in der zweiten Exekutivbehörde neu zu besetzen. Zurzeit wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für den aus der Schulpflege zurückgetretenen Roman Gschwend (parteilos) gesucht.

Die erste Frist für eine Ersatzwahl ist bereits verstrichen und hat zur Erkenntnis geführt, dass es in Nürensdorf wohl bald zu einer nächsten Kampfwahl kommen dürfte. Denn zur Wahl in die Schulpflege stellen sich der parteilose Patrick Gacond (57), Leiter Fachstelle Informations- und Kommunikationstechnologie aus Birchwil, und FDP-Vertreterin Doris Salzmann (37), Bandagistin und Hausfrau aus Nürensdorf.

Die zweite Frist läuft bis spätestens 26. März 2021. Bis dahin dürfen die Wahlvorschläge zurückgezogen, geändert oder auch neue Kandidaturen beim Gemeinderat in Nürensdorf eingereicht werden. Die eigentliche Wahl wird am 13. Juni stattfinden und an der Urne erfolgen. (red)