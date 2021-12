Australien – Zwei Kinder sterben bei schwerem Hüpfburg-Unglück Weil eine Hüpfburg durch einen heftigen Wind in die Luft gewirbelt wurde, sind die Kinder, die an einer Weihnachtsfeier in Devonport im Nordwesten Tasmaniens teilnahmen aus bis zu zehn Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Mehrere weitere Kinder wurden verletzt.

Wie die örtliche Polizei mitteilte seien die Kinder von bis zu zehn Metern in die Tiefe gefallen. keystone-sda.ch Auch Helikopter waren im Einsatz, um die verletzten Kinder zu versorgen. keystone-sda.ch 1 / 2

Bei einem schweren Unfall mit einer Hüpfburg im australischen Bundesstaat Tasmanien sind mindestens zwei Kinder ums Leben gekommen. Darüber hinaus seien mehrere weitere Kinder verletzt worden, einige von ihnen schwer, als heftiger Wind die aufblasbare Burg in die Luft gewirbelt habe, teilte die örtliche Polizei mit. Die Kinder seien aus bis zu zehn Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Einige Verletzte seien noch am Unfallort versorgt worden, andere in Krankenhäuser gebracht worden, hiess es. Auch Helikopter waren im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich demnach bei einer Feier einer Grundschule im Bundesstaat Tasmanien vor den Weihnachtsferien. Australiens Regierungschef Scott Morrison nannte den Vorfall «einfach erschütternd». «Junge Kinder, die einen vergnüglichen Tag im Freien verbringen, zusammen mit ihren Familien, und dann kommt es zu solch einer schrecklichen Tragödie». Der Vorfall «bricht einem das Herz», sagte er.

Weinende Einsatzkräfte auf Fernsehbildern zu sehen

Mehrere Rettungshubschrauber und Krankenwagen waren am Unglücksort im Einsatz. Auf Fernsehbildern waren weinende Einsatzkräfte zu sehen, die das Gelände abschirmten. Es sei «eine sehr konfrontierende und erschütternde Szene», sagte die Polizeichefin von Tasmanien, Debbie Williams.

Die Grundschule im Norden Tasmaniens hatte in der letzten Unterrichtswoche vor den Weihnachtsferien zu der Feier eingeladen. Demnach warteten Wasserspiele, Rutschen, ein Bastelbereich sowie eine Hüpfburg auf die Kinder. Nach dem tödlichen Vorfall hiess es auf der Facebook-Seite der Grundschule: «In unserer Schule hat sich ein Unfall ereignet.» Die Schule werde «für den Rest des Tages» schliessen. «Wir bitten die Eltern dringend, ihre Kinder abzuholen.»

