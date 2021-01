Kanton Solothurn – Zwei Kinder tot in Wohnung aufgefunden – Mutter festgenommen Am Samstagmorgen wurden in einer Wohnung in Gerlafingen zwei leblose Kinder aufgefunden. Gemäss ersten Erkenntnissen wurden sie Opfer eines Gewaltverbrechens. Hauptverdächtige ist die Mutter.

Zwei Kinder wurden in Gerlafingen getötet. Foto: PD

In einer Wohnung in Gerlafingen hat die Polizei am Samstagmorgen zwei leblose Kinder im Schulalter aufgefunden. Sie sind vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die mutmassliche Täterin konnte vor Ort angehalten werden.

Die Meldung ging um 9.20 Uhr bei der Kantonspolizei Solothurn ein, wie diese mitteilte. Mehrere Patrouillen und eine Ambulanz seien sofort zur fraglichen Liegenschaft nach Gerlafingen ausgerückt. In einer Wohnung seien sie dann auf zwei tote Kinder im Schulalter gestossen.

Aufgrund der Situation, die die Polizei vor Ort antraf, sowie aufgrund erster Ermittlungen sei von einem Gewaltverbrechen auszugehen, hiess es weiter. Dringend tatverdächtig sei die Mutter der beiden Kinder. Sie sei festgenommen worden.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei hätten umgehend Ermittlungen aufgenommen. Weitere Auskünfte seien im Moment nicht möglich, schreibt die Kantonspolizei.

SDA