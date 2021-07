18 Tote in Florida – Zwei Kinderleichen in Hochhaus-Trümmern gefunden Die Zahl der Toten nach dem Teileinsturz eines Hochhauses in Florida ist auf 18 gestiegen. US-Präsident Joe Biden hat den Unglücksort besucht.

Eine Woche nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida ist Präsident Joe Biden am Donnerstag in der Nähe der Unglücksstelle in Surfside eingetroffen. Biden kam zunächst mit Behördenvertretern zusammen, um sich über den aktuellen Stand des Rettungseinsatzes informieren zu lassen. Später wollte er Einsatzkräfte treffen und mit Familien sprechen, die um das Leben ihrer Angehörigen bangen oder jemanden verloren haben.

Die Zahl der in den Trümmern geborgenen Todesopfer liegt inzwischen bei 18 – darunter auch zwei Kinder, wie am Mittwochabend bekannt wurde. «Wir haben zwei weitere Leichen unter den Trümmern gefunden», sagte die Verwaltungschefin des Bezirks Miami Dade, Daniella Levine Cava, am Mittwoch. «Mit grossem Bedauern und echtem Schmerz muss ich bekanntgeben, dass es sich um zwei Kinder im Alter von vier und zehn Jahren handelt.»

Fast 150 Menschen gelten noch als vermisst. Befürchtet wird daher, dass sich die Zahl der Toten noch deutlich erhöhen dürfte.

Das strandnahe Gebäude mit rund 130 Wohneinheiten war vergangene Woche in der Nacht zum Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache teilweise eingestürzt. Die Menschen wurden im Schlaf von dem Unglück überrascht. Seitdem läuft eine verzweifelte Suche nach Überlebenden. Am Donnerstag wurden die Sucharbeiten wegen der Sorge um die Stabilität des noch stehenden Gebäudeteils vorübergehend unterbrochen, wie Behördenvertreter verkündeten.

