Dietlikon und Wangen-Brüttisellen – Zwei Kirchen stehen vor Fusion Am 12. März entscheidet sich an der Urne, ob Dietlikon und Wangen-Brüttisellen kirchlich vereint werden.

Die beiden Kirchgemeinden von Dietlikon und Wangen-Brüttisellen wollen sich zusammenschliessen. Am 12. März wird an der Urne darüber abgestimmt. Sagen die Stimmberechtigten beider Gemeinden Ja, werden sich die bisherigen Gemeinden per 1. Januar 2024 zur neuen Kirchgemeinde «Brüttiseller Kreuz» zusammenschliessen.

Der Zusammenschlussvertrag und die Kirchgemeindeordnung sehen ausdrücklich vor, dass auch bei einem Zusammenschluss beide «Kirchen im Dorf bleiben»: Das heisst, die beiden Kirchen werden zwar ein gemeinsames juristisches Dach bekommen, sollen aber durchaus individuelle Facetten und Kulturen behalten können. Gottesdienste werden weiterhin in beiden Ortskirchen stattfinden, das lokale Kirchenleben soll für und mit den Menschen vor Ort vielfältig gestaltet werden. Theologisch-spirituell, musikalisch und bei Angeboten und Projekten sollen unterschiedliche Formen kirchlichen Lebens Platz haben und Menschen verschiedener Generationen und Lebenswelten ansprechen.

red

