Buchberg und Rüdlingen – Zwei kleine Dörfer wollen eine Turnhalle für 13 Millionen Franken bauen Die in die Jahre gekommene Mehrzweckhalle in Rüdlingen soll umgenutzt werden. Und für sportliche Anlässe eine grosse Turnhalle dazugestellt werden. Manuel Navarro

In Rüdlingen wird eine neue Mehrzweckhalle geplant, die aber auch von Buchberg genutzt werden soll. Foto: Johanna Bossart

40 Jahre alt ist die bestehende Mehrzweckhalle in Rüdlingen. Inzwischen ist sie in einem lädierten Zustand. Das Dach muss repariert werden, die Wärmedämmung modernisiert werden und das Gebäude an die heutigen Anforderungen angepasst werden.

Wie die Zukunft der Halle aussehen soll, darüber informierten die Gemeinden Rüdlingen und Buchberg am Montagabend gemeinsam. Die beiden Dörfer, in welchen insgesamt rund 1600 Personen wohnen, ziehen bei dem Projekt am selben Strang, wie der Buchberger Gemeindepräsident Hanspeter Kern erklärte. «Wir richten die Mehrzweckhallen in den Gemeinden strategisch so aus, dass diejenige in Buchberg als Eventhalle angedacht ist, diejenige in Rüdlingen für sportliche Anlässe.» Die beiden Gemeinden fungieren dabei jeweils als Partner.