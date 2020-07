Verkehrskonzept für Schleinikon – Zwei Kreuzungen stehen im Fokus der Anpassungen Die Unterschriftensammlung für mehr Verkehrssicherheit in der Gemeinde zeigt Wirkung. Der Gemeinderat hat ein Konzept für verschiedene Massnahmen erarbeitet. Barbara Gasser

Die Einfahrt von der Lägerenstrasse in die Dorfstrasse wird gemäss Verkehrskonzept aus Sicherheitsgründen verkleinert. Foto: Sibylle Meyer

Besonders kritisch ist die Verkehrssituation in der Gemeinde Schleinikon bei der Kreuzung Lägerenstrasse/Dorfstrasse/Höhweg, wo neue Wohnhäuser entstehen. Daraus ergibt sich ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Das war mit ein Grund für die Unterschriftensammlung von Remo Surber, Mitglied des eigens dafür gegründeten OK. Über 130 Einwohnerinnen und Einwohner hatten sich vor einem knappen Jahr daran beteiligt. Surber wohnt in der Nähe und kann den Verkehr bei jener Kreuzung im Quartier Dachsleren gut beobachten.