Marktgeschichten aus Eglisau – Zwei kunterbunte Städtlitage Die Marktsaison ist eröffnet: Am vergangenen Freitag starteten der Wochenmarkt sowie die Bilderbörse und am Samstag folgte der Muttertagsmarkt mit der Velobörse. Ursula Fehr

Am Muttertagmarkt in Eglisau konnten sich die Besucherinnen und Besucher nicht nur über gutes Wetter, sondern auch über zahlreiche Stände und ein vielfältiges Angebot freuen. Foto: Patrick Gutenberg

Wenn die beiden «Gmüesler» ihre Stände mit knackigen Produkten präsentieren und der Verkaufsladen auf Rädern mit seinen griechischen Spezialitäten aus Wil in die Untergass in der Nähe des Rheins kurvt, die Tischchen und Stühle platziert werden, dann fängt bald darauf der Freitagsmarkt an. Und weil das Städtli hier neuerdings übers Wochenende verkehrsfrei ist, gibt es genügend Platz für alle, auch für die Kinder. Darüber zeigt sich auch Nina Hagedorn zufrieden, welche nun die Organisation ihrer Kollegin Kiki Bruton übergibt, aber Stammgast bleiben wird.