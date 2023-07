Stadt Opfikon – Zwei Männer folgen auf zwei Frauen im Gemeinderat Zwei Mitglieder des Gemeinderats Opfikon sind zurückgetreten. Jetzt steht fest, wer die Nachfolge antritt.

Zwei SP-Gemeinderätinnen sind in Opfikon zurückgetreten. Jetzt sinkt die Frauenquote im Parlament, denn ihre Nachfolge treten zwei Männer an. Wie der Stadtrat aktuell mitteilt, hat der Bezirksrat die Rücktritte von Qëndresa Sadriu-Hoxha und Ola Sinani zur Kenntnis genommen. Der Stadtrat sei daraufhin eingeladen worden, jene Personen als gewählt zu erklären, die hinter Sadriu und Sinani auf der SP-Liste am meisten Stimmen erzielt haben. So wurde als Ersatz für Qëndresa Sadriu-Hoxha nun Yuri Fierz und als Ersatz für Ola Sinani Allan Boss gewählt. Der Einsitz im Gemeinderat erfolgt an der Sitzung vom 4. September 2023. Bisher sassen im 36-köpfigen Parlament 14 Frauen. Nach den beiden Rücktritten sind es noch 12.

red

