Obligatorischer Schulmassentest – Zweimal pro Woche: Spuckzwang für Zuger Schüler Testen statt schliessen: In den Schulen des Kantons Zug starten die schweizweit ersten obligatorischen Massentests – für 5000 Schülerinnen und Schüler. Es gibt aber Gruppierungen, die zum Widerstand aufrufen. Yann Cherix

Zuerst das Stäbchen, dann die Spucke. An den Schulen von Walchwil und Menzingen (hier im Bild) probt die Schülerschaft den Massentest. Foto: Keystone

Und dann schlurfen sie heran. So wie es nur müde Teenager morgens um 7.30 Uhr tun können. Von den 18 Schülerinnen und Schülern der 3. Oberstufe von Walchwil am Zugersee ist beim Einmarsch in die Aula nicht viel mehr als das Geräusch von klackernden Pantoffeln zu hören. Dafür begrüssen sie Rektor Beat Schäli und sein Schulleiter Hanspeter Jäger umso überschwänglicher. Auf diesen Moment haben die beiden in den letzten zwei Wochen hingearbeitet, inklusive Skiferien. «Na ja, wirklich abschalten konnte ich nicht», sagt Schäli. Der Rektor und sein Team stehen auf dem Prüfstand.