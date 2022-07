Wanderunfälle in der Ostschweiz – Zwei Menschen sterben innert einer Stunde beim Äscher Eine Deutsche und ein Berner kamen auf der gleichen Wanderroute im Kanton Appenzell Innerrhoden innert kürzester Zeit ums Leben. Einen Zusammenhang der Unfälle gibt es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Zwei Personen sind auf Bergwanderweg beim Äscher in Appenzell Innerrhoden tödlich verunglückt. Foto: Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden

Zwei Personen stürzten am Montag im Kanton Appenzell Innerrhoden kurz nacheinander auf dem gleichen Teilstück des Bergwanderwegs vom Äscher in Richtung Chobel einen Hang hinab und starben noch vor Ort. Einen Zusammenhang gibt es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Zunächst stürzte eine 66-jährige Deutsche über eine Felswand 80 Meter in die Tiefe, als sie mit ihrem Ehemann auf dem Bergwanderweg vom Äscher in Richtung Chobel unterwegs war, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Dienstag mitteilte.

Rund eine Stunde später, während die Rettungskräfte die Frau bargen, stürzte im gleichen Abschnitt ein 58-jähriger Mann aus dem Kanton Bern ab. Auch er wurde tödlich verletzt. Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden klärt die genauen Unglücksursachen ab.

SDA/fal

