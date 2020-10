Daniel Thévenaz verpasst die Wiederwahl – Zwei Neue im Gemeinderat Buchberg – ein Bisheriger abgewählt In Buchberg wurden am Sonntag vier Mitglieder des Gemeinderates gewählt. Resultat: Daniel Thévenaz (FDP) scheidet nach fast zehn Jahren aus. Er war für das Ressort Schule zuständig. Martin Liebrich

Im Kanton Schaffhausen wurde gewählt. Archivfoto: Peter Würmli

Fünf Kandidaten für vier Sitze – in Buchberg war klar, dass jemand die Wahl nicht schaffen würde. Getroffen hat es DanielThévenaz (FDP). Er hat zweieinhalb Legislaturperioden hinter sich, sass also seit beinahe zehn Jahren im Gemeinderat und war für das Ressort Schulen zuständig. Thévenaz scheiterte am absoluten Mehr von 208 Stimmen: nur 181 Buchbergerinnen und Buchberger schrieben seinen Namen auf den Wahlzettel. Die Wahl geschafft haben dagegen die beiden Neuen Andreas Gehring und Philipp Baer. Gehring holte 350 Stimmen, Baer 259. Marcel Gehring, bislang Leiter des Ressorts Soziales, Entsorgung, Kultur + Vereine, Landwirtschaft, wurde mit dem besten Resultat aller Kandidierenden wiedergewählt: 413 Stimmen entfielen auf ihn. Tiefbau-Vorsteher Rolf Sieber holte 357 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,5 Prozent. Gemeindepräsident Hanspeter Kern (SVP) war bereits im August im Amt bestätigt worden. Nicht mehr zur Wahl angetreten war Robert Keller, bisher zuständig für das Ressort Finanzen.