Vereinsgründung – Zwei Organisatoren für das Büüli-Fäscht 2025 Mit Jürg Hintermeister und Vassilios Koutsogiannakis konnten zwei Personen für die Organisation des Büüli-Fäscht gewonnen werden.

Das Büüli-Fäscht ist ein Anziehungspunkt für die ganze Region. Nachdem das dreitägige Fest letztmals in den Jahren 2011 und 2017 stattgefunden hat, soll es die nächste Ausgabe in zwei Jahren geben. Die Stadt übernimmt erstmals die Schirmherrschaft über den Grossanlass. Wie das Stadtblatt berichtet, konnten nach einer schwierigen Suche zwei Personen für die Organisation gewonnen werden. Es handelt sich dabei um Jürg Hintermeister und Vassilios Koutsogiannakis.

Hintermeister ist bekannt als ehemaliger Stadtrat und ehemaliger Präsident von Gewerbe Bülach. Koutsogiannakis ist Mitgründer des Vereins Volleyball Academy mit Büro in Bülach. Die beiden Organisatoren wollen laut dem Bericht in den nächsten Monaten einen Verein gründen, ein Konzept ausarbeiten und eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt abschliessen. Sie sind auch auf der Suche nach weiteren Personen, die sich für das Fest engagieren möchten. Detailliertere Informationen haben die Organisatoren für Sommer in Aussicht gestellt.

tam

