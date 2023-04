Super League: Zürich – Sion – Zwei Penaltys bringen dem FCZ immerhin einen Punkt Die Zürcher trennen sich im Duell in den Tabellenniederungen von Sion 2:2. Blerim Dzemaili gleicht vom Punkt zweimal aus. Marco Keller

Blerim Dzemaili blieb für das Heimteam zweimal cool aus elf Metern. Foto: Keystone

Eine grosse Ausgleichschance hatte der FCZ in der zweiten Halbzeit gehabt, Sion-Goalie Kevin Fickentscher verhinderte aber das 2:2 mit einer Glanzabwehr beim Kopfball von Adrian Guerrero. Kurz nach Anbruch der letzten Viertelstunde erhielt der FCZ dann den zweiten Penalty des Tages zugesprochen. Blerim Dzemaili scheiterte am prächtig reagierenden Sittener Ersatzkeeper Alexandros Safarikas, durfte aber noch einmal anlaufen, weil sich dieser offenbar zu früh bewegt hatte. Und diesmal traf der langjährige Nationalspieler mit seinem zweiten Tor zum 2:2. Es sicherte dem FCZ immerhin einen Punkt.

Nach einer ereignisarmen Startphase kamen die Gäste in der 20. Minute zu einem Eckball. Routinier Reto Ziegler schlug ihn auf den entfernteren Pfosten und Yassin Fortuné konnte völlig ungehindert volley einschiessen – die FCZ-Abwehr hatte ihn schlicht vergessen. Wenige Minuten später konnte Blerim Dzemaili mittels Foulpenalty ausgleichen, in seinem 200. Spiel für den Stadtclub. Schiedsrichter Sven Wolfensberger hatte erst nach Konsultation des VAR auf Foul an Antonio Marchesano und auf Elfmeter entschieden. Noch vor der Pause brachte Wylan Cyprien mit einem magistralen Freistoss Sion wieder in Führung.

Fünf Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung der Zürcher auf die Walliser weiter drei Punkte. Es folgen aber die Auswärtsspiele in Basel und bei den Young Boys.

Das Telegramm Infos einblenden FC Zürich - FC Sion 2:2 (1:2)



Letzigrund. – 14608 Zuschauer. – SR Wolfensberger. – Tore: 20. Fortuné 0:1. 25. Dzemaili (Foulpenalty) 1:1. 44. Cyprien 1:2. 78. Dzemaili (Foulpenalty) 2:2.



FC Zürich: Brecher; Omeragic (80. Hornschuh), Kryeziu, Kamberi, Guerrero; Conde (46. Rohner), Mathew (73. Selnaes); Boranijasevic, Marchesano (61. Krasniqi), Dzemaili; Okita (73. Caliste Junior).



Bemerkungen: FCZ ohne Aliti, Simic (beide gesperrt), Santini, Tosin (beide verletzt). 78. Dzemaili scheitert mit Penalty an Safarikas, der Elfmeter wird aber wiederholt. Verwarnungen: 10. Conde. 24. Ziegler. 60. Karlen, Kryeziu. 77. Sio. 85. Boranijasevic, 95. Caliste Junior, Rohner, Schmied.

