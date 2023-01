Kontrolle in Regensdorf – Zwei Personen wegen illegalen Glücksspiels verhaftet Bei einer Kontrolle in einem Lokal in Regensdorf hat die Polizei zusammen mit der Eidgenössischen Spielbankenkommission mehrere tausend Franken Bargeld sichergestellt.

Die Polizei kontrollierte am Samstagmorgen ein Lokal im Industriegebiet von Regensdorf wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel. Symbolfoto: Urs Jaudas

Die Kantonspolizei Zürich hat am frühen Samstagmorgen in Regensdorf zusammen mit der Eidgenössischen Spielbankenkommission eine Kontrolle wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel durchgeführt. Wie es in einer Mitteilung heisst, waren im betroffenen Lokal im Regensdorfer Industriegebiet 18 Personen anwesend, die allesamt eingehend überprüft wurden. Bei der anschliessenden Durchsuchung hätten die ausgerückten Polizisten einige tausend Franken Bargeld sichergestellt. Den Betreiber des Betriebs, einen 36-jährigen Kosovaren, und den mutmasslichen Organisator, einen 38-jährigen Schweizer, habe die Polizei verhaftet und wegen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über Geldspiele zur Anzeige gebracht.

