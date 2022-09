Hausdurchsuchungen in der Westschweiz – Zwei Personen wegen Terrorismus­verdacht festgenommen In den Kantonen Genf und Waadt hat die Polizei mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt. Gegen zwei Verdächtige läuft ein Strafverfahren wegen Unterstützung des IS.

Das Fedpol und die Kantonspolizeien Genf und Waadt haben vier Hausdurchsuchungen durchgeführt. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Das Bundesamt für Polizei und die Kantonspolizeikorps haben am Donnerstag wegen Terrorismusverdachts vier Hausdurchsuchungen in den Kantonen Genf und Waadt vorgenommen. Zwei Personen nahmen die Beamten fest, wie die Bundesanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Es handelt sich um einen schweizerisch-mazedonischen Doppelbürger und einen kosovarischen Staatsbürger.

Gegen die beiden Verdächtigen läuft ein Strafverfahren wegen Beteiligung an resp. der Unterstützung der verbotenen terroristischen Organisation «Islamischer Staat». Einer der beiden Beschuldigten hat den Wohnsitz im Kanton Genf, der andere im Kanton Waadt. Weitere Angaben zu den Vorwürfen könnten aufgrund des Verfahrensstadiums nicht gemacht werden.

