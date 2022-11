«Gault Millau» 2023 – Zwei Restaurants im Unterland gehören zu den Aufsteigern Die Krone Regensberg und das Rössli Bülach holen im Gastroführer einen zusätzlichen Punkt. Ale Mordasini von der Krone steht in der Region neu mit Abstand an der Spitze. Daniela Schenker

Ale Mordasini, Küchenchef in der Krone in Regensberg, überzeugt mit Aromen und .Ästhetik Foto: Sabina Bobst

Am Montagmittag veröffentlichte «Gault Millau» seinen Gourmetführer für das Jahr 2023. Er ist so umfangreich wie nie zuvor. Im Unterland dürfen sich gleich zwei Gastronomen über noch höhere Weihen freuen. Ale Mordasini, Küchenchef in der Krone Regensberg, holt sich erstmals 16 von 20 Punkten und baut damit seine Spitzenposition im Unterland aus. Im Vorjahr heimste er 15 Punkte ein.