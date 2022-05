Sitzung Stadtparlament Bülach – Zwei schaffen die Wahl in die Sozialhilfebehörde nicht Das Stadtparlament Bülach hat am Montagabend die Sozialhilfebehörde gewählt. Es gab mehr Kandidierende als Sitze. Daniela Schenker

Das Bülacher Parlament tagte am Montag und wählte dabei unter anderem die Mitglieder der Sozialhilfebehörde, Foto: Leo Wyden (Archiv)

Die im März gewählte Bülacher Stadträtin Frauke Böni (parteilos) wird in der Legislatur 2022 bis 2026 dem Ressort Soziales vorstehen und präsidiert damit auch die Sozialhilfebehörde. Am Montagabend entschied das Parlament, wer dieser Behörde für die nächsten vier Jahre sonst noch angehören wird. Dabei kam es zu einer Kampfwahl, denn für die vier Sitze lagen sechs Kandidaturen vor – von zwei Bisherigen und vier Neuen. Das Stadtparlament beschloss auf Antrag von Grünen und SP die geheime Wahl. Am absoluten Mehr von 11 Stimmen scheiterten Max Elmiger, Grüne, neu (Jahrgang 1957, Geschäftsleiter Caritas Zürich), und Nina Simon, parteilos, neu (Jahrgang 1987, Kosmetikerin EFZ), mit je 9 Stimmen.