Saisonstart – Zwei Schützenfeste – zwei Festmeister Optimaler hätte der Saisonstart für die Armbrustschützen Rümlang nicht verlaufen können. An zwei Schützenfest hatten sie sich angemeldet – und an beiden triumphierten sie. Markus Roth, Armbrustschützen Rümlang

Das traditionelle «72. Speckschiessen» in Buhwil-Neukirch (TG) stand zu Beginn der Armbrustsaison auf dem Programm. Seit vielen Jahren wird dieses Fest, das in der Regel das erstes Schützenfest einer jeder neuen Saison ist, auch von den Rümlangern besucht, um sich in einem ersten Wettkampf mit den Armbrustschützinnen und Armbrustschützen aus der ganzen Schweiz zu messen.

Platz 1 und 2 gehen nach Rümlang

Wie schon am Rümlanger Erföffnungsschiessen zeigte der Rümlanger Renato Harlacher, dass er in guter Form ist. Es gelang ihm, den Kombinationswettkampf für sich zu entscheiden und sich damit zum Festmeister ausrufen zu lassen. Damit aber nicht genug: Seine Vereinskollegin Joëlle Baumgartner doppelte nach und sicherte sich den zweiten Schlussrang.

Die Rümlanger konnten in Buhwil-Neukirch durch eine geschlossene Teamleistung auf sich aufmerksam machen, den Gruppenwettkampf gewinnen und in der Vereinswertung den zweiten Platz einnehmen. «Damit ist uns ein optimaler Start in die neue 30m-Saison gelungen – setzt uns aber für die kommenden Schützenfest auch unter Druck, da wir beweisen wollen, dass dies keine Eintagsfliege war», meinte der sichtlich stolze Vereinspräsident der Rümlanger Armbrustschützen Andreas Caviezel.

Baumgartner gewinnt das Jubiläumsschiessen Turbenthal

Die Armbrustschützen Turbenthal feiern in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag und luden zu diesem Anlass zum Jubiläumsschiessen ins Tösstal. Für die Rümlanger war es eine Selbstverständlichkeit, das Schützenfest ebenfalls zu besuchen und am Wettkampf um die Krone des Jubiläumsmeisters aktiv teilzunehmen. Während sich Joëlle Baumgartner in Buhwil-Neukirch noch mit dem zweiten Platz hatte begnügen müssen, liess sie in Turbenthal die gesamte Konkurrenz hinter sich und gewann den Kombinationswettkampf.

Auch in Turbenthal konnten die Rümlanger mit einer hervorragenden Teamleistung aufwarten und wurden dafür mit dem ersten Rang in der Vereinswertung und dem zweiten Rang im Gruppenwettkampf belohnt.

