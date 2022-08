Gleiche Vorgehensweise – Zwei Schusswaffenangriffe in Baltimore und Washington – drei Tote Bei zwei unabhängigen Schusswaffenangriffen im Abstand von nur wenigen Minuten starben am Mittwoch in Washington D.C. und Baltimore drei Menschen. Neun Weitere wurden verletzt, wie die Behörden mitteilten.

Vor einem Seniorenheim in der US-Hauptstadt Washington wurden am Mittwoch fünf Menschen angeschossen. Zwei der Personen verstarben noch am Tatort. Die Polizei sucht nach einem schwarzen Geländewagen, aus dem «mindestens zwei Schützen» ausgestiegen seien und das Feuer eröffneten, wie «NBC» schreibt.

Vorerst war unklar, ob die Opfer Bewohner des Seniorenheims waren. Die Gegend, wo die Schüsse fielen, ist bekannt für den offenen Drogenhandel, der dort stattfindet.

Gleiche Vorgehensweise an beiden Orten

In Baltimore wurde die Polizei etwa zur gleichen Zeit zu einem Schusswaffenangriff gerufen, wo sie zwei verletzte fanden. Insgesamt fünf weitere Menschen suchten Krankenhäusern der Umgebung auf, um sich wegen Schusswunden behandeln zu lassen.



Eines der Opfer starb, während die Polizei nach einem Verdächtigen in einer silbernen Lexus-Limousine suchte, sagte die Polizei am Mittwoch. Wie in Washington, D.C., wurden auch die Opfer in Baltimore von mehreren Schützen erschossen, sagte der Polizeipräsident von Baltimore Michael Harrison. «Zwei Personen verliessen das Fahrzeug und begannen, auf die Gruppe von Personen zu schiessen, die sich an der Kreuzung befanden», sagte Harrison gegenüber «NBC».

Bei den Opfern beider Schiessereien handelt es sich ausschliesslich um Männer, die jedoch zunächst nicht identifiziert wurden. Ebenfalls ist unklar, ob es einen Zusammenhang zwischen den Schusswaffenangriffen gibt.

