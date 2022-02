Motorradunfall in Fehraltorf – Zwei Schwerverletzte ins Spital geflogen Am Freitagmorgen kam es in Fehraltorf zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad.

Am Freitagmorgen kam es beim Weiler Reitenbach in Fehraltorf zu einem Verkehrsunfall. Foto: PD

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad sind am Freitagmorgen in Fehraltorf zwei Personen schwer verletzt worden. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei war die 60-jährige Autolenkerin gegen 9.15 Uhr auf der Rumlikerstrasse in Richtung Rumlikon unterwegs. Beim Wiler Reitenbach wollte sie nach links in die Nebenstrasse Petersbühl abbiegen. Dabei kam es aus zurzeit ungeklärten Gründen zur Kollision mit dem Motorrad, das in Richtung Fehraltorf unterwegs war.

Der 43-jährige Motorradlenker sowie seine 49-jährige Mitfahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung durch Ambulanzteams mit Rettungshelikoptern der Rega ins Spital geflogen. Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich sowie die Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht. Wegen des Unfalls musste die Rumlikerstrasse für rund drei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehren Fehraltorf und Russikon haben eine entsprechende Umleitung eingerichtet.

