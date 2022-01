Rüti ZH – Zwei Senioren nach Christbaumbrand im Spital Im Zentrum von Rüti im Kanton Zürich ist am Sonntagabend ein Einfamilienhaus ausgebrannt. Eine 79-jährige Frau und ein 81-jähriger Mann haben sich Brandverletzungen zugezogen.

Die Kantonspolizei Zürich wurde am Sonntagabend um 20.30 Uhr alarmiert. Es ging die Meldung ein, dass ein Einfamilienhaus in Rüti ZH brennt. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude in der Nähe des Bahnhofs bereits in Vollbrand.

Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich fing ein Christbaum Feuer und die beiden Bewohner versuchten, den Brand selber zu löschen. Dabei zogen sich die 79-jährige Frau und der 81-jährige Mann Brandverletzungen zu und mussten ins Spital gebracht werden.

Das Haus sei völlig ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar, sagte der Mediensprecher der Kapo Zürich, Alexander Renner, gegenüber BRK News. Es sei ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Die engen Platzverhältnisse seien für die Feuerwehr eine Herausforderung gewesen.

Weil es in der Nähe des Bahnhofes brannte, wurde auch die SBB informiert. Die genauen Umstände des Brandes werden nun gemäss der Medienmitteilung durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht.

