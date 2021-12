Überschwemmungen in Brasilien – Zwei Staudämme gebrochen Nach langem, starkem Regen haben im brasilianischen Bundesstaat Bahia am Sonntag nach Angaben des Gouverneurs rund 60 Orte unter Wasser gestanden.

Seit November sind wegen der starken Unwetter knapp 20’000 Menschen obdachlos geworden. keystone-sda.ch Rund 18 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. keystone-sda.ch Mehr als 30 Städte und 60 Orte sind von den Überschwemmungen betroffen. keystone-sda.ch 1 / 3

Zwei Staudämme brachen am Wochenende, wie die Verwaltungen der betroffenen Gemeinden im Osten des Landes mitteilten. Sie riefen in sozialen Medien die Bewohner um die Dämme auf, sich in Sicherheit zu bringen. Menschen würden mit Hubschraubern und Booten gerettet, schrieb der Gouverneur von Bahia, Rui Costa, am Sonntag auf Twitter. «Priorität hat im Moment, Leben zu retten.»

Seit Wochen leidet Bahia unter Unwettern, die zu Überschwemmungen und Erdrutschen führten. Brasilianische Medien berichteten unter Berufung auf den Zivilschutz von Bahia, dass dabei seit November inzwischen 18 Menschen ums Leben gekommen und knapp 20’000 Menschen obdachlos geworden seien.

Bei einer Staudamm-Katastrophe im brasilianischen Brumadinho waren Anfang 2019 mindestens 260 Menschen von einer Schlammlawine getötet worden.

SDA/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.