Deutsche Fitness-Influencerin in Zürich – Zwei Stunden anstehen für 30 Sekunden «Pam» Pamela Reif gab am Freitagabend eine Autogrammstunde im Warenhaus Jelmoli. Damit macht sie Werbung für ihre neue Sportkollektion. Für ein Foto mussten über 300 junge Frauen Geduld haben. Sascha Britsko

Die 13-jährige Sarina (links) ist extra aus Südtirol angereist, um ihr Idol zu treffen. Foto: Silas Zindel

Am Freitagabend ging für viele junge Frauen ein Traum in Erfüllung: Sie durften sich von ihrem Idol Pamela Reif eine Umarmung abholen oder gar ein Foto mit ihr machen. Zum Beispiel die 13-jährige Sarina. Zusammen mit ihrer Mutter Birgit und ihrem Vater Peter ist sie aus Südtirol nach Zürich gereist, um Pamela Reif zu sehen. Um fünf Uhr früh sind sie aufgestanden, haben vier Stunden im Zug und zwei Stunden in der Warteschlage verbracht für 30 Sekunden mit der Fitness-Influencerin.