«Falsche Polizisten» – Zwei Taxifahrer im Zusammenhang mit Telefonbetrug verhaftet Anfang August hat die Kantonspolizei Zürich in Bülach und in Hinwil je einen Mann verhaftet. Diese begleiteten die Opfer zur Bank, mutmasslich im Auftrag von Telefonbetrügern.

Die Kantonspolizei hat zwei Taxifahrer verhaftet, die als Komplizen von falschen Polizisten gearbeitet haben sollen. Ihre Aufgabe war es, die Seniorinnen zur Bank oder zum Geldautomaten zu fahren. Symbolbild: Keystone / DPA

In einem Einkaufszentrum fielen einer Patrouille in unmittelbarer Nähe eines Geldautomaten ein Mann und eine Seniorin auf. Bei der Kontrolle des ungleichen Paares stellten die Polizisten fest, dass es sich bei der 87-jährigen Frau um ein Opfer eines Telefonbetrugs und beim Mann um einen Taxifahrer handelte. Die Einzahlung von rund 5000 Franken konnte so verhindert werden.

Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich führten zur zweiten Verhaftung, nachdem von einem weiteren Telefonbetrugsopfer im Alter von 74 Jahren eine Anzeige gemacht worden war. Die Betrüger erbeuteten in diesem Fall rund 5000 Franken.

Die angeblichen Polizisten kontaktierten in beiden Fällen ihre Opfer telefonisch und forderten diese zur Überweisung von Geld auf. Die Betrüger boten für die Fahrt vom Wohnort zur Bank jeweils ein Taxi auf. Die beiden Taxifahrer im Alter von 48 und 56 Jahren stehen unter Verdacht, die Frauen zuerst zur Bank und danach für die Einzahlung zum Geldautomaten gefahren zu haben.

Die Kapo Zürich geht davon aus, dass die beiden Taxifahrer im Auftrag der Betrüger den Opfern bei der Einzahlung hätten behilflich sein sollen oder gar geholfen haben.

Nach den polizeilichen Befragungen werden die beiden Männer den zuständigen Staatsanwaltschaften zugeführt.

Im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen bestehen Hinweise auf weitere, bislang unbekannte Opfer. Personen, die nach einem Anruf eines angeblichen Polizisten oder eines anderen Telefonbetrügers mit einem Taxi zu einem Geldeinzahlungs- oder Bitcoin-Automaten gefahren wurden, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen.

ant

Fehler gefunden?Jetzt melden.