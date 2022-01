Stadt Zürich – Zwei Trickdiebinnen auf frischer Tat ertappt Die Stadtpolizei Zürich hat am Sonntagmorgen im Kreis 4 zwei mutmassliche Trickdiebinnen festgenommen.

Am frühen Sonntagmorgen beobachten Polizisten im Kreis 4 einen Trickdiebstahl. Foto: PD

Die Stadtpolizei Zürich hat am Sonntag zwei mutmassliche Trickdiebinnen in flagranti erwischt. Gemäss Mitteilung haben Polizisten in den frühen Morgenstunden beobachtet, wie zwei Frauen im Kreis 4 einen Mann antanzten und ihm dabei Bargeld entwendeten. Als die mutmasslichen Diebinnen, eine 28-jährige und eine 29-jährige Slowakin, sich von ihrem Opfer entfernten, haben die anwesenden Polizisten sie angehalten und festgenommen.

zim

