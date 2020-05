Autobahn gesperrt – Zwei Unfälle auf Flughafenautobahn Am Samstagmorgen kam es auf der Flughafenautobahn zu zwei Unfällen. otm

Die Polizei musste zum Unfallgeschehen ausrücken. Symbolfoto

Auf der Flughafenautobahn kam es am Samstagmorgen zu zwei Unfällen. Dies vermeldet Radio Top. Der erste Unfall ereignete sich an der Einfahrt Kloten-Süd. Dannach stockte der Verkehr, und es kam zu einem Auffahrunfall auf der Autobahn. Im Anschluss wurde die Strecke zwischen Kloten-Nord und Kloten-Süd in Fahrtrichtung Zürich gesperrt.