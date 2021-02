Swiss Men’s Award – Zwei Unterländer auf Kurs zum Mister Right Nach einem Jahr Corona-Pause geht der Swiss Men’s Award, der etwas andere Männerpreis der Schweiz, in eine neue Runde. Auch Kandidaten aus dem Zürcher Unterland mischen mit. Beatrix Bächtold

Der amtierende Mister Right, René Brügger, ist Teil von der Jury, die seinen Nachfolger wählt. Foto: Swiss Men’s Award

Beim Swiss Men’s Award kommt es nicht primär auf Schönheit an. Gefragt sind echte Typen mit Power und einer speziellen Botschaft oder Mission, für die sie ihre Bekanntheit einsetzen möchten. Bereits stehen die 40 Kandidaten fest, die sich im März in der Swiss Marketing Academy in Zürich der Jury stellen werden.

In der Jury sind der Event-Veranstalter Reto Hanselmann, DJ Mr. Da-Nos, Jessica Gismondi als vierfache Schweizer Meisterin im Bodybuilding und der Bachelor 2019 Patric Haziri. Auch der amtierende Mr. Right, René Brügger, sitzt in der Jury. Der 37-Jährige arbeitet seit gut zwei Jahren als Projektleiter bei der Gollmann Zwick AG in Dielsdorf. «Die Teilnahme am Swiss Men’s Award hat mich persönlich weitergebracht. Ich habe mich vom schüchternen Entchen nicht direkt zum Schwan, aber zum selbstsicheren Entchen entwickelt. Ich traf viele interessante Menschen und knüpfte coole Freundschaften», erklärt er. Sein Tipp für die Kandidaten 2021 lautet: «Verstellt euch nicht. Ich will euere Ecken und Kanten sehen, denn die machen euch ja gerade einzigartig.»