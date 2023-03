Statistik veröffentlicht – Zwei Unterländer Gemeinden blieben 2022 unfallfrei Sechs Menschen verloren 2022 ihr Leben im Strassenverkehr in den Bezirken Bülach und Dielsdorf. Das zeigt die am Mittwoch veröffentlichte Verkehrsunfallstatistik. Thomas Mathis

Schleinikon ist neben Wasterkingen die einzige Gemeinde, in der es 2022 zu keinem Unfall kam. Archivfoto: Michael Caplazi

Die Zahl der Unfälle auf Zürcher Strassen hat im vergangenen Jahr leicht zugenommen. Das zeigt die Verkehrsunfallstatistik der Kantonspolizei, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Mangelnde Aufmerksamkeit und Ablenkung seien nach wie vor die häufigsten Unfallursachen, heisst es in der Mitteilung. Rund 16 Prozent der knapp 16’460 Unfälle auf Kantonsgebiet ereigneten sich in den Bezirken Bülach und Dielsdorf. Pro Tag sind das gut sieben Unfälle.