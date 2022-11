Erfolgreiche Lehrabgänger – Zwei Unterländer holen sich den Pestalozzi-Stiftepriis Die 96 besten Lehrabsolventen der Deutschschweiz in den Bereichen Haustechnik, Metallbau und -verarbeitung sowie Gebäudehülle wurden für ihre Leistung ausgezeichnet.

Rritmir Berisha aus Dielsdorf hat seine Ausbildung zum Heizungsinstallateur EFZ mit einer Note von 5,2 abgeschlossen. Foto: PD

Der Pestalozzi Stiftepriis steht für top qualifizierte und motivierte Lehrabsolventinnen und -absolventen. Mit der Auszeichnung möchte das Unternehmen die Besten ehren sowie die betreffenden Branchen und die Berufsbildung unterstützen und stärken. Seit exakt 40 Jahren verleiht sie diese Auszeichnung mit Stolz und Freude.

Alle Gewinner mit Gesamtdurchschnitt über 5,1

Unter den Gewinnern sind auch Rritmir Berisha aus Dielsdorf und Cee-Jay Savoldelli aus Embrach. Rritmir Berisha ist einer der besten Heizungsinstallateure EFZ der Schweiz und er absolvierte seine Ausbildung beim Unternehmen Koster AG in Zürich. Zu seinem Gewinn sagt er: «Ich bin sehr dankbar und stolz, dass ich ein Stiftepriis-Gewinner bin.» Cee-Jay Savoldelli ist einer der besten Spengler EFZ der Schweiz und er absolvierte seine Ausbildung beim Unternehmen Zellweger & Spiess in Rorbas. Zu seinem Gewinn sagt er: «Es ist mir eine Ehre, als Spengler dabei zu sein.» Als Gewinn durften die beiden eine Auszeichnung sowie ein Huawei-Tablet entgegennehmen. Alle 96 prämierten Absolventen haben im Sommer 2022 ihre Ausbildung mit einem Gesamtnotendurchschnitt von über 5.1 abgeschlossen. Pro Kanton wurde je ein Preis pro Beruf verliehen. Bei mehreren gleichen Noten hat das Los entschieden, und ab der Note 5.7 erhielten alle einen Preis.

Cee-Jay Savoldelli aus Embrach hat seine Ausbildung zum Spengler EFZ mit einer Note von 5,3 abgeschlossen. Foto: PD

Rundgang, festliches Dinner und ein Comedian

Verliehen wurde die Auszeichnung in einem feierlichen Rahmen in der JED Events in Schlieren ZH. Um einen persönlichen Eindruck von der Firma Pestalozzi zu gewinnen, durften die Lehrabgängerinnen und -abgänger vor der Preisverleihung bei einem Firmenrundgang in Dietikon ZH hinter die Kulissen blicken – je nach Interesse im Bereich Stahltechnik, Haustechnik oder Gebäudehülle. Auf die anschliessende offizielle Preisverleihung folgte ein festliches Dinner, gekrönt vom Auftritt des Comedians Stefan «Büssi» Büsser.

red

