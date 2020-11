Unfall in Lufingen – Zwei Verletzte bei Kollision nach Überholmanöver Wegen eines Überholmanövers kollidierten zwei Autos am Dienstagmorgen in Lufingen. Dabei verletzten sich die beiden Lenker leicht.

Auf der Zürcherstrasse in Lufingen kam es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen. LAB

Ein dunkles Auto überholte am Dienstagmorgen auf der Zürcherstrasse, Höhe Augwil, einen Traktor. Das Manöver war aber so schlecht getimed, dass zwei entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen und abbremsen mussten, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. Ein dritter Lenker konnte sein Auto trotz Vollbremsung nicht mehr anhalten und kollidierte mit dem vor ihm.

Beim Unfall verletzten sich eine 54-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann leicht. Der indirekte Unfallverursacher, also der Lenker des dunklen Autos, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Kantonspolizei sucht Zeugen. Wer Angaben zum Lenker des dunklen Autos machen kann, soll sich unter 044 863 41 00 melden.

gvb