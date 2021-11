Weisslingen ZH – Zwei Verletzte nach Frontalkollision Am Samstagabend kollidierten auf der Weisslingerstrasse zwei Fahrzeuge frontal ineinander. Die 35-jährige Fahrerin zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu. Der 65-jährige Fahrer, der nach ersten Erkenntnissen den Unfall verursachte, erlitt nur leichte Verletzungen.

Auf der Wiesslingerstrasse Richtung Wiesslingen kam es am Samstagabend zur Kollision. Kantonspolizei Zürich

Bei der Frontalkollision von zwei Personenwagen sind am Samstagabend in Weisslingen ZH zwei Personen verletzt worden. Eine Frau und ein Mann mussten mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Dies gab die Kantonspolizei Zürich am frühen Sonntagmorgen bekannt.

Gegen 20 Uhr fuhr ein 65-jähriger Mann mit dem Auto auf der Weisslingerstrasse Richtung Weisslingen. Zum selben Zeitpunkt war eine 35-jährige Automobilistin Richtung Kollbrunn unterwegs. Gemäss ersten Erkenntnissen geriet der Autolenker aus noch nicht bekannten Gründen kurz vor dem Ortsteil Weissenthal auf die Gegenfahrbahn, worauf es zur Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

Die Lenkerin zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren. Der Autolenker zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls ins Spital gebracht. Bei beiden Unfallbeteiligten wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

