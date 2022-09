Unfall in Bassersdorf – Zwei Verletzte nach heftigem Crash Ein Autofahrer fährt falsch in einen Kreisel ein und verursacht so eine Kollision. Er und die Fahrerin des anderen Fahrzeugs wurden verletzt.

Bei einem Unfall in einem Kreisel in Bassersdorf sind zwei Personen verletzt worden. (Bild: Kantonspolizei Zürich)

Bein einem Verkehrsunfall in Basserdorf sind am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr die beiden Autolenker verletzt worden. Ein 35 Jahre alter Mann fuhr demnach in Bassersdorf mit seinem Personenwagen von der Baltenswilerstrasse herkommend auf den Dorfplatzkreisel zu. Dabei bog er aus noch unbekannten Gründen nach links anstatt nach rechts in den Kreisel ein.

Dort kollidierte sein Auto seitlich frontal mit einem entgegen kommenden Personenwagen, an dessen Steuer eine 31-jährige Lenkerin sass. Durch den heftigen Aufprall wurde das Auto der Frau aus dem Kreisel geschleudert.

Das andere Auto überfuhr den seitlichen Grünstreifen des Kreisels und kam rund 10 Meter seitlich an einer Hauswand zum Stillstand. Beide Autolenker erlitten unbekannte Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen in eine Spital gefahren.

Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Nach bisherigen Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich kann ein Fahrfehler, eine technische Ursache oder ein medizinisches Problem den Unfall ausgelöst haben. An beiden Fahrzeugen sowie an der umliegenden Infrastruktur entstand ein Sachschaden von mehreren 10'000 Franken.

mcp/SDA