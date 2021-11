Tram schleift Auto mit – Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall beim Triemli Auf der Birmensdorferstrasse im Kreis 9 kollidierte ein Auto mit einem Tram der Linie 14. Der 81-jährige Lenker und die 76-jährige Beifahrerin wurden ins Spital gebracht.

Das Auto wurde vom Tram mehrere Meter nach vorne geschoben und stark deformiert. Foto: oli

Bei einer Kollision mit einem Tram sind ein Autofahrer und seine Beifahrerin am Freitagnachmittag in Zürich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr der Automobilist kurz nach 15.30 Uhr auf der Birmensdorferstrasse stadtauswärts in Richtung Triemli, wie die Stadtpolizei Zürich am Abend mitteilte. Dabei kam es aus noch unbekannten Gründen zur Kollision zwischen dem Personenwagen und dem ebenfalls in Richtung Triemli fahrenden Tram.

Der Tramverkehr der Linien 9 und 14 war am Freitagabend nach dem Unfall eingeschränkt, es verkehrten Ersatzbusse. Auf der Birmensdorferstrasse bildete sich ein langer Stau. Foto: oli

Durch den Aufprall wurde das Auto laut Polizei mehrere Meter nach vorne geschoben und stark deformiert. Der 81-jährige Lenker des Personenwagens musste durch die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich aus dem Fahrzeug befreit werden werden. Die 76-jährige Beifahrerin konnte sich selbständig aus dem Auto befreien.

Beide Fahrzeuginsassen wurden nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort durch die Sanität mit unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen des Unfalls.

SDA/anf

Fehler gefunden?Jetzt melden.