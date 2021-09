Handweberin aus Neerach – «Zwei Webstühle lagerten 20 Jahre lang in einer Halle» Franziska Kellermüller ist gelernte Handweberin. Sie arbeitet auf Hochtouren, um in der Schüür Bülach ihre Kreationen aus handgewebten Stoffen zu zeigen. Ruth Hafner Dackerman

Franziska Kellermüller hat einen altem Webstuhl wieder in Betrieb genommen. Foto: Sibylle Meier

Franziska Kellermüller sitzt an ihrem Webstuhl in ihrer zum Atelier umfunktionierten Garage und schiebt das Schiffli flink hin und her. Bevor es an das eigentliche Weben geht, muss viel Vorarbeit geleistet werden. Der Zettel – die Längsfäden – werden am Drehkreuz festgemacht und dann am Webstuhl aufgezogen. Jeder Faden muss einzeln in die Litze eingezogen und nachher angeknüpft werden. «Das Weben selbst ist danach beinahe etwas meditativ. Wenn es kein kompliziertes Muster mit Karos ergeben soll, kann man vor sich hinträumen», sagt die gelernte Handweberin. Körperlich sei die Tätigkeit anstrengend. Für einen gewebten Schal braucht sie rund drei Stunden. «Ich arbeite schnell. Doch das Einrichten des Webstuhls braucht oft länger, als den Stoff zu weben.»