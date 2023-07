Zurich Equestrian Masters Dielsdorf – Zwei Wochenenden mit Lassowerfen und Kunststücken auf dem Pferd Im August trifft sich in Dielsdorf die Pferdesport-Elite aus der Schweiz und dem nahen Ausland. Doch die Veranstalter wollen auch etwas fürs Volk bieten. Severin Hartmann

Das Dressurreiten in Dielsdorf ist die letzte Schweizer Sichtung vor den Europameisterschaften.

Foto: Nathalie Guinand

Der Horsepark in Dielsdorf bereitet sich auf einen Grossevent vor. An den Wochenenden vom 10. bis zum 13. und vom 17. bis zum 20. August wird auf dem Gelände das Zurich Equestrian Masters ausgetragen. Dabei werden in vier verschiedenen Kategorien Preise vergeben.