Abo Ärger um neues Gesetz – Zwei Worte sorgen im Schrebergarten für Stunk Noch nie wollten so viele Menschen ein «Gärtli», vielerorts wartet man Jahre. In Basel sollen die Gärten für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt geöffnet werden. Das sorgt für Streit.

Wem gehört das Paradies? In Basel ist ein Grundsatzstreit um die Nutzung der Familiengärten im Gang. Foto: Nicole Pont

Am Schluss hängt alles an einer sauberen Gartenordnung.

Das weiss Bernhard Rungger, der im Schatten seiner Pergola in der Spitalmatte einen Instant-Pulverkaffee trinkt.

Und das weiss Baudirektorin Esther Keller, die hier nur zu Besuch ist.

Auch Hansjörg Schneider, der grosse alte Mann des Schweizer Krimis, wusste das schon. Er liess seinen Kommissar Hunkeler einmal an einem unwirtlichen Neujahrsmorgen in den Familiengärten West ermitteln. Ein delikater Fall, der Garten liegt auf französischem Boden, Probleme mit der Gendarmerie sind da unausweichlich. Bevor er sich mit den französischen Kollegen herumärgert, setzt sich Hunkeler in die Wirtschaft, liest die Gartenordnung und listet auf: