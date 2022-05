Virenerkrankung im Kanton Genf – Zweiter Affenpocken-Fall in der Schweiz Nach dem Fall im Kanton Bern befindet sich nun auch im Kanton Genf eine infizierte Person in Isolation.

Ovale Affenpocken-Virionen (links) und kugelförmige unreife Virionen (rechts) im Elektronenmikroskop. (Archivbild) Foto: Cynthia S. Goldsmith / Russell Regner / CDC (Keystone)

Im Kanton Genf ist am Dienstag ein zweiter Fall von Affenpocken in der Schweiz bekannt geworden. Die infizierte Person befindet sich in Isolation. Ein erster Fall war am Samstag im Kanton Bern gemeldet geworden.

Der Allgemeinzustand der infizierten Person sei gut, sie müsse nicht ins Spital, hiess es vom Gesundheitsdepartement des Kantons Genf am Dienstag in einer Mitteilung. Erste Hinweise deuten demnach darauf hin, dass sie sich während einer Auslandsreise infiziert hat. verursacht.

Wird laufend aktualisiert Die neusten Daten zu den Affenpocken Affenpocken sind eine virale Infektionskrankheit, die durch das Orthopoxvirus verursacht wird, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf seiner Webseite schreibt. Beim Menschen weist das klinische Bild eine gewisse Ähnlichkeit mit Pocken (Variola) auf, wobei Affenpocken allgemein milder verlaufen.

Die Infektionserkrankung wird von Tieren, vermutlich von Nagetieren, auf den Menschen übertragen (Zoonose). Auch eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist möglich.

SDA/oli

