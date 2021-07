Einzelinitiative in Eglisau – Zweiter Anlauf für einen Pumptrack im Rafzerfeld Die Gemeinden im Rafzerfeld wollten bislang kein Geld sprechen für den Bau eines Pumptracks. Nun erzwingt ein Initiant eine Abstimmung. Manuel Navarro

Ein provisorischer Pumptrack bei Rafz zeigte 2019, wie eine solche Anlage ungefähr aussehen könnte. Foto: Christian Merz

Im Rafzerfeld soll nun doch ein Pumptrack gebaut werden. So zumindest fordert es eine Einzelinitiative, die in Eglisau zum Thema wird. «In der näheren Umgebung gibt es keine solche Anlage», hält der Initiativtext zur Begründung fest. Dabei sei ein Pumptrack eine sinnvolle Begegnungszone für Jugendliche in jedem Alter. In der Initiative wird weiter vorgerechnet, dass das kantonale Sportamt Pumptrackbauten in den Jahren 2020 bis 2023 mit 30 Prozent der Kosten bis zu einem Maximalbeitrag von 75’000 Franken unterstützt. Zudem – so der Initiant Patric Saurenmann – habe die Gemeinde Eglisau 2020 von der Zürcher Kantonalbank eine Jubiläumsdividende von circa 170’000 Franken erhalten, die für Projekte für die Bevölkerung eingesetzt werden müssen. «Mit diesen beiden Zuwendungen könnte ein toller Pumptrack finanziert werden.»