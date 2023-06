Wasserkraftwerk in Freienstein-Teufen – Zweitschlechtestes Stromjahr seit Bestehen 2022 war für das Wasserkraftwerk im Lyrchel-Areal alles andere als ein gutes Stromjahr. Die Aktionäre verzichteten auf eine Dividende – zum zweiten Mal hintereinander. Koni Ulrich

Die Fischtreppen müssen komplett ersetzt werden. Foto: Koni Ulrich

Das Wasserkraftwerk im Lyrchel-Areal in Freienstein hat 2022 das zweitschlechteste Stromjahr seit seinem Bau hinnehmen müssen. In den trockensten Monaten Juni, Juli und August sind nur gerade zwischen 5 und 19 Prozent der durchschnittlichen Menge Strom produziert worden. Die konnte danach bis zum Jahresende nicht mehr aufgeholt werden. So lag der durchschnittliche Jahresabfluss der Töss mit gut 6 Kubikmetern pro Sekunde bei nur 68 Prozent des langjährigen Mittels.