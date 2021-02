Abo Basketball: Start zur 1. Liga Opfikon Basket tritt verstärkt, verjüngt und gut vorbereitet an

Opfikons Männer lancieren am Samstag in Frauenfeld die Saison in der 1. Liga regional. Nachdem sie zuletzt die Klasse nur dank des Coronavirus-bedingen Abbruchs gehalten hatten, soll es nun wieder bergauf gehen.