Zwischen Bülach und Glattfelden – Vorerst doch kein Ausbau der Strasse durch den Hardwald Diesen Monat hätte es losgehen sollen mit dem Ausbau der Strasse durch den Hardwald zwischen Bülach und Glattfelden. Daraus wird aber nichts.

Die Strasse durch den Hardwald zwischen Bülach und Glattfelden soll ausgebaut werden. Wann, ist jetzt aber wieder unklar. Archivfoto: Paco Carrascosa

94,5 Millionen Franken will der Kanton investieren, um die Schaffhauserstrasse im Hardwald bei Bülach auf vier Spuren auszubauen. Auch der Kreisel Chrüzstrass soll leistungsfähiger werden. Das kantonale Tiefbauamt plante, im September 2023 mit den Hauptarbeiten zu beginnen. Wie das Amt nun mitteilt, verzögert sich der Baubeginn aber. Der Grund: eine Submissionsbeschwerde.

Aber worum geht es dabei? Im August 2012 überwies der Zürcher Kantonsrat die Motion für den Autobahnzusammenschluss Bülach-Glattfelden. Damit verpflichtete er den Regierungsrat, ein entsprechendes Strassenprojekt auszuarbeiten. Ende Mai 2017 bewilligte der Kantonsrat die neuen Ausgaben in der Höhe von rund 62,2 Millionen Franken. Der Regierungsrat hatte bereits im Juni 2016 die gebundenen Ausgaben von 32,35 Millionen Franken genehmigt und das Projekt Mitte Juni 2021 festgesetzt.

Seit Sommer 2022 laufen die Vorarbeiten, die fast abgeschlossen sind. Das kantonale Tiefbauamt wollte demnächst – im September 2023 – mit den Hauptbauarbeiten beginnen, sodass die ausgebaute Schaffhauserstrasse und der neue Kreisel im Herbst 2025 hätten dem Verkehr übergeben werden können.

Unklar, wann gebaut werden kann

Es kam aber anders. Denn nach der Vergabe der Hauptarbeiten reichte eine unterlegene Bauunternehmung beim Verwaltungsgericht eine Submissionsbeschwerde ein. Dies führt dazu, dass das kantonale Tiefbauamt die Vorarbeiten abbrechen muss und mit den Hauptarbeiten nicht wie geplant im September beginnen kann. Da der Verwaltungsgerichtsentscheid erfahrungsgemäss seine Zeit braucht und die Vorlaufzeit für solch umfangreiche Bauarbeiten beträchtlich ist, kann heute noch nicht abgeschätzt werden, zu welchem Zeitpunkt mit den rund zwei Jahre dauernden Hauptarbeiten begonnen werden kann.

Den Zuschlag für die Ausbauarbeiten erhalten hat gemäss Publikation im Informationssystem für das öffentliche Beschaffungswesen der Schweiz (Simap) die Firma Arge. Das am höchsten gewichtete Kriterium bei der Vergabe war mit 39 Prozent der Angebotspreis.

Vorerst keine Umleitung, auch nicht für Velos

Bis zum Beginn der verschobenen Hauptarbeiten erfolgt die Verkehrsführung für den motorisierten Individualverkehr wie auch für den Velo- und Fussverkehr wie bisher.

Im Durchschnitt verkehren heute auf der Schaffhauserstrasse im Hardwald rund 27’000 Fahrzeuge pro Tag. An Werktagen reicht der Stau am Abend bis auf die Autobahn A51 respektive am Morgen bis auf die A50 und nach Eglisau zurück. Diese Situation führt zu Ausweichverkehr auf dem untergeordneten Strassennetz. Mit dem Ausbau der Schaffhauserstrasse im Hardwald und des Kreisels Chrüzstrass kann die Leistungsfähigkeit dieser für das Zürcher Unterland und das Rafzerfeld wichtigen Verkehrsachse erhöht werden. Weiter trägt der Ausbau der Strasse auf vier Spuren im Hardwald laut dem kantonalen Tiefbauamt zur erhöhten Verkehrssicherheit bei.

