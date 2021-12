Toyota Zukunft – Zwischen E-SUV und H2-Buggy

Toyota Zukunft – Zwischen E-SUV und H 2 -Buggy Japans Autoriese Toyota blickt in die Zukunft und vollzieht eine Wende: 2022 erscheint das erste reine Elektromodell, weitere sollen folgen. Aber auch der Verbrenner soll dank Wasserstoff weiterleben. Peter Maahn

Lieber spät als nie: Im kommenden Jahr rollt das erste rein elektrische Fahrzeug von Toyota an den Start. Fotos: Toyota Der bZ4 ist erst der Anfang: Auf dessen Basis sollen weitere Stromer folgen. Komplett neu: Das aufgeräumte Cockpit des bZ4. 1 / 4

Das japanische Wort «Kenshiki» steht für «Landschaft», aber auch für «Ausblick». Insofern war es nur folgerichtig, dass die europäischen Toyota-Oberen auf ihrem schon traditionellen Kenshiki-Forum in die Rolle der Reiseleiter schlüpften und einige Sehenswürdigkeiten entlang der Kreuzfahrt durch die nächsten acht Jahre präsentierten. Ein Ausblick in den Messehallen im Schatten des Brüsseler Atomiums. Zwar ohne Kenshiki-Landschaft drumherum, aber die Natur immer im Hinterkopf.

Natürlich will auch Toyota klimaneutral werden und dabei den Millionen von Kunden weltweit die passenden Fortbewegungsmittel bieten, um die Position als Absatzweltmeister gegen Volkswagen verteidigen zu können. Seit 1997 sind die Hybridmodelle die Speerspitze. Wie der Vorreiter Prius, der zwar nicht rein elektrisch fahren kann, aber durch ausgefeilte Technik trotz einer nur kleinen Batterie im Alltag recht sparsam unterwegs ist. Nach langem Zögern kommt jetzt ein echtes Elektroauto, eine Art SUV mit dem kryptischen Kürzel bZ, das für «beyond Zero», also für «Jenseits von null Emission» steht. «Eines der wichtigsten Autos, die wir je gebaut haben», sagt Andrea Carlucci zum bZ4. Doch warum erst so spät? Der Vizepräsident von Toyota Europa steht neben der Serienversion und erklärt: «Für uns war es nie eine Frage, ob wir ein reines Batteriefahrzeug entwickeln würden, die Frage war nur, wann.»