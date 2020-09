Denkmaltag in Winkel – Zwischen Geschichte und Verdichtung Im römischen Gutshof wurde am Wochenende die Geschichte lebendig. Im Rahmen des Denkmaltages gab es Gelegenheit, eine temporäre Bruchsteinmauer zu bauen. Nina Haueter

Der römische Gutshof in Winkel bot eine ideale Kulisse für die Begehung des europäischen Denkmaltags. Bild: Raisa Durandi

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals standen am Wochenende rund 300 kostenlose Führungen, Spaziergänge, Ateliers oder Gesprächsrunden in der ganzen Schweiz zur Auswahl. Dieses Jahr regte das Thema «Weiterbauen» an, sich mit Anbauten, Neubauten und Aufstockungen zu befassen.